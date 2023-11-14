В аэропорту Домодедово приземлился второй спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Официальный представитель МЧС РФ Роман Охотенко в ночь на среду, 15 ноября, заявил, что спецборт МЧС со второй группой эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Роман Охотенко, в частности, сообщил: «Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку, на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан России. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС».

«Сегодня (во вторник, прим.ред.) КПП «Рафах» пересекла группа (третья, – прим.ред.) граждан России из 40 человек и членов их семей», – добавил представитель МЧС России.

Москва, Иван Бабурин

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