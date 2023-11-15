Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 16 ноября, заявил, что поддержка отвязавшегося бандеровского «сукиного сына» близится к неизбежному концу, комментируя сокращающуюся помощь киевского режима.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын (фраза, приписываемая Франклину Делано Рузвельту). Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году всё возобновят. Однако – важный симптом развития болезни».

«Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с лёгкостью предаёт «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась. Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут ещё и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он…», – отметил зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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