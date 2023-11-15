Путин поздравил Центральный и региональные избиркомы с 30-летием избирательной системы

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями региональных избирательных комиссий и членами ЦИК поздравил их с 30-летием избирательной системы страны, и, подчеркнув сложность их деятельности, поблагодарил «за выдержку, достойный, высокий уровень работы».

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Хорошо понимаю, что ваша деятельность очень сложна. Конечно, вы независимы в своей работе, но это на порядок повышает вашу ответственность перед всеми участниками избирательного процесса. И, конечно же, перед обществом, перед государством, перед нашими людьми. Ваша работа требует глубоких знаний, четкости, организованности и объективности. И в немалой степени умения быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам и претензиям Представляю себе, сколько это требует нервов».

«Выборы федеральные и региональные – всегда непростой, напряженный период. Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан. Что касается государства, то мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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