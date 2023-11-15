Российский посол в Израиле встретился с родственниками похищенных ХАМАСом

МИД России в среду, 15 ноября, сообщил, что посол России в Израиле Анатолий Викторов 13-15 ноября встретился с семьями и близкими удерживаемых в секторе Газа израильтян с российским гражданством.

В пресс-службе российского посольства в Израиле сообщили, что «встречи проходили13-15 ноября, на которых посол выразил поддержку родственникам похищенных. Викторов заверил их в том, что Россия в тесной координации с властями Израиля и всеми заинтересованными сторонами в регионе Ближнего Востока прилагает энергичные усилия в интересах скорейшего обнаружения и освобождения соотечественников».

Москва, Иван Бабурин

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