Заседание Совбеза ООН по гонениям киевским режимом на Православную Церковь состоится 17 ноября

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 15 ноября, заявил, что на 17 ноября назначено запрошенное Москвой заседание Совета Безопасности по гонениям киевского режима на Украинскую Православную Церковь (УПЦ), – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале российский дипломат написал: «Несмотря на то, что СБ ООН значительную часть времени приходится уделять обострению кризиса на Ближнем Востоке, украинская тематика продолжает оставаться в поле нашего зрения. Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10.00 по Нью-Йорку, 18.00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече. Западники в свою очередь запросили на 21 ноября заседание по гуманитарной ситуации на Украине».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»