Белый дом заявил о растущей угрозе предоставления помощи Киеву

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 15 ноября, заявил, что из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации помощь США Украине находится под растущей угрозой, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Наша способность продолжать поддерживать Украину сейчас находится под растущей угрозой. Администрация уже принимает трудные решения в контексте новых пакетов помощи, поскольку заканчиваются согласованные ассигнования. Мы достигаем конца веревки, но поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения нацбезопасности Соединенных Штатов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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