Американский эсминец был атакован беспилотником

Представитель министерства обороны США в среду, 15 ноября заявил, что в Красном море эсминец Thomas Hudner (Томас Хаднер) DDG-116 отразил атаку беспилотного летательного аппарата, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона говорится: «Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, когда во время прохода по Красному морю корабль успешно отразил атаку БПЛА».

Вашингтон, Иван Бабурин

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