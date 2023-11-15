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Среда, 15 ноября 2023, 20:49 мск

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Американский эсминец был атакован беспилотником

Фото командования Шестого флота США

Представитель министерства обороны США в среду, 15 ноября заявил, что в Красном море эсминец Thomas Hudner (Томас Хаднер) DDG-116 отразил атаку беспилотного летательного аппарата, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона говорится: «Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, когда во время прохода по Красному морю корабль успешно отразил атаку БПЛА».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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