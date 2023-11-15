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Среда, 15 ноября 2023, 20:49 мск

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В Госдепе обозначили цель США в Нагорном Карабахе

Фото: pixabay

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей в среду, 15 ноября, заявил, что цель Соединенных Штатов – добиться ухода российских миротворцев из Карабаха, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления О'Брайен сказал: «Наша цель – добиться ухода российских миротворцев из Карабаха. Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта. США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для обеспечения этого».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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