МИД РФ предупредил россиян о напряженной внутренней ситуации в Панаме

Министерство иностранных дел России в среду, 15 ноября, выпустило заявление с предостережением граждан России, которые проживают в Панаме или планируют посетить эту страну.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «Вниманию российских граждан, проживающих в Панаме, а также собирающихся посетить страну.

Информируем, что в связи с напряженной внутренней ситуацией в Панаме, а также возможными в ближайшие дни беспорядками в столице и других районах страны (в особенности 16 и 20 ноября) российским гражданам рекомендуется воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, от дальних поездок за город, а также проявлять всемерную осторожность. Всегда иметь достаточный запас питьевой воды, продуктов и лекарств».

Москва, Иван Бабурин

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