Чехия заморозила госсобственность России

Глава МИД Чешской Республики Ян Липавский в среду, 15 ноября, заявил, что правительство его страны одобрило заморозку государственной собственности России, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Липавский написал: «Сегодня (в среду – ред.) по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», – говорится в сообщении политика.

Глава чешского МИДа на брифинге также заявил: «Сегодня правительство одобрило включение компании по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП «Госзагрансобственность») в национальный санкционный список. Это предприятие управляет многими объектами недвижимости в Чехии, принадлежащими Российской Федерации. Вся коммерческая деятельность компании (ФГУП «Госзагрансобственность»), включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», – сообщило чешское информагентство ČTK.

Кроме того, премьер-министр Чехии Петр Фиала в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) написал: «Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам. Такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. России нельзя будет использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество».

Прага, Иван Бабурин

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