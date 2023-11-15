Мука из мух в рацион питания россиян не попадет

Федеральное агентство по рыболовству РФ (Росрыболовство) в среду, 15 ноября, заявило, что мука и другая продукция из мухи «черная львинка» в пищу для людей не пойдет, а будет использоваться в кормах для животных и рыб.



В сообщении ведомства, в частности, говорится: «В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб».

Напомним, что ранее правительство России дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности, а именно – «разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки».

Москва, Иван Бабурин

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