Израиль заявил, что Эрдоган занимает «неправильную» сторону истории

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в среду, 15 ноября, заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своими заявлениями в адрес Тель-Авива на фоне ситуации вокруг сектора Газа искажает действительность и занимает неправильную сторону истории, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Коэн написал: «Тот, кто привечает у себя злостных террористов и поддерживает террористические организации, не должен читать мораль Государству Израиль. Турецкий президент искажает реальность и вновь оказывается на неправильной стороне истории рядом с теми, кто прославляет массовые убийства в Иране, Ливане, Сирии и Йемене. Государство Израиль является правовым государством, действующим в соответствии с международным правом, и оно продолжит свою войну против террористической организации ХАМАС, которая хуже ИГ*».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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