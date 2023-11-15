В кнессете Израиля призвали к свержению премьер-министра Нетаньяху

Лидер оппозиции в кнессете (парламент Израиля), бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид в среду, 15 ноября, призвал отстранить от должности действующего главу кабмина Биньямина Нетаньяху и заменить его другим деятелем из партии «Ликуд», не назначая новых национальных выборов, – сообщает «12 канал».

В интервью телеканалу Лапид сказал: «Общественность потеряла веру в Нетаньяху после кровавой атаки ХАМАС на юге Израиля 7 октября, и мы не можем проводить расширенную военную операцию во главе с премьер-министром, которого у нас нет. В партии «Ликуд» есть несколько законодателей, которые понимают, что Нетаньяху пора уйти. Моя партия «Еш Атид» присоединилась бы к широкому правительству, возглавляемому «Ликудом», если бы его возглавил другой партийный лидер».

Со своей стороны издание Times of Israel пишет, что в ответ на заявление Лапида в партии «Ликуд» сказали, что «грустно и стыдно видеть, как Лапид играет в политику во время войны и пытается свергнуть премьер-министра, который возглавляет операцию».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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