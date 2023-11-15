Армения выступила за сотрудничество с ЕС в области обороны

МИД Армении в среду, 15 ноября, по итогами второго заседания высокого уровня «диалога Армения-ЕС» по вопросам политики и безопасности под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и политического директора Европейской службы внешних связей Энрике Мора заявило, что Ереван и ЕС готовы расширить политический диалог и сотрудничество в области политики безопасности и обороны, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном армянским МИДом, в частности, говорится: «На заседании подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в расширении политического диалога и сотрудничества в сферах внешней политики, безопасности и обороны. ЕС подтвердил свою безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв км и нерушимости ее границ, а также приветствовал готовность Армении к более тесному сотрудничеству с ЕС».

Следует отметить, что также в среду, 15 ноября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян на 15-й ежегодной сессии форума гражданского общества Восточного партнерства в Брюсселе заявил о европейских устремлениях народа его страны и приветствовал решение Еврокомиссии о начале переговоров по членству в ЕС Молдавии и Украины.

В ходе своего выступления Мирзоян сказал: «Моя страна остается приверженной демократии и демократическим ценностям. Приветствую решение Еврокомиссии предложить переговоры о членстве с Молдавией и Украиной и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только со стороны правительства Армении, но и нашего народа».

Ереван, Иван Бабурин

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