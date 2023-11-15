Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но без призыва к перемирию

Совет Безопасности ООН в среду, 15 ноября принял резолюцию Мальты по проблеме защиты детей в секторе Газа, но без поправки России о призыве к немедленному перемирию, – сообщают СМИ.

«За» резолюцию проголосовали 12 стран, три – воздержались, среди которых Россия, чью поправку с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в проект документа не включили.

Как сообщает ТАСС, «против» резолюции проголосовали только США.

В тексте принятой резолюции, в частности говорится, что «Совбез ООН требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей. … Совбез ООН призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа на достаточное число дней с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций».

Резолюция также призывает «немедленно и без предварительный условий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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