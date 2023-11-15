Президенты Германии и Финляндии обвинили Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки

Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду, 15 ноября, на пресс-конференции со своим германским коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером в Бонне заявил, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах, – сообщает агентство DPA.

Во время общения с журналистами финский лидер сказал: «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим. Мигранты из третьих стран прилетают в Москву и затем там за деньги им помогают добраться до границы с Финляндией. Как правило речь идет о мигрантах без документов, многие из которых через Финляндию направляются в Германию. В последнее время Финляндия фиксирует рост числа мигрантов на российской границе».

Со своей стороны президент ФРГ Штайнмайер отметил, что «помимо обычных маршрутов, по которым беженцы попадают в Центральную Европу, например, через Западные Балканы, в последнее время участились случаи пересечения границы из России через Белоруссию и Польшу в Германию».

Бонн, Иван Бабурин

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