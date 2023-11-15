Небензя заявил, что сектор Газа в ближайшее время «погрузится во тьму и хаос»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке в среду, 15 ноября, заявил, что уже в ближайшие часы из-за отсутствия электроэнергии сектор Газа полностью «погрузится во тьму и хаос», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Под огнем невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого больницы Газы вот-вот истощат запасы электроэнергии. Кроме того, без поставок топлива уже в ближайшие часы жители анклава окажутся без какой-либо связи, без интернета, в полной изоляции от внешнего мира. Мы вообще не будем знать, что там происходит. Сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос».

«С самого начала обострения ближневосточного конфликта США саботировали выработку сбалансированного документа в СБ ООН. Кроме того, Россия серьезно опасается, что положения ближневосточной резолюции в СБ ООН не будут выполняться в зоне конфликта», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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