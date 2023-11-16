Пентагон провалил аудит шестой год подряд

Министерство обороны США провалило большинство аудиторских проверок по итогам финансового года. Только в семи случаях из 29 комиссия дала положительное заключение, пишет Defense News.

Ежегодный аудит включает 29 проверок. Три еще не завершены, но провал уже очевиден: Пентагон получил 18 неудовлетворительных заключений, восемь положительных, но из них одно – с оговоркой.

Чтобы исправить ситуацию, министерство выполнило около 500 рекомендаций, выданных по итогам аудита в прошлом году. Но в этом году комиссия уже дала 2,5 тыс. новых рекомендаций. Аудиторы посоветовали военным чаще координировать свои действия с Минфином, передать рутинные бухгалтерские задачи автоматике и усовершенствовать методы анализа активов.

Портал отмечает, что активы Пентагона разбросаны не только по всем 50 штатам страны, но 4,5 тыс. объектов находятся за границей. Это осложняет контроль за тратами. По итогам 2023 финансового года Пентагон не смог отчитаться примерно за 50% своих активов.

В 2022 году Минобороны США не сумело отчитаться за 60% своих активов. При этом в сенате США потребовали от руководства страны отчитаться «за каждый цент» выделенных денег для Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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