В МИДе прокомментировали заморозку Чехией российских активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с внесением ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список заявила, что «такая выходка не останется без ответа».



В комментарии представителя российского МИДа говорится: «Рассматриваем внесение Прагой ФГУП «Госзагрансобственность» в так называемый национальный санкционный список, предполагающее «замораживание» активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной. Ожидаем официального уведомления чешских властей».



«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в т.ч. в правовой плоскости», – заявила Захарова и добавила: «Прага в качестве достижения подает тот факт, что она первой прибегла к подобным мерам в отношении российской собственности, однако первенство в таких неблаговидных делах – сомнительная честь и, несомненно, обернется ущербом для инициаторов такой кампании».

Москва, Иван Бабурин

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