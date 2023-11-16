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Четверг, 16 ноября 2023, 19:35 мск

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Турция перенесла дату голосования по одобрению вступления Швеции в НАТО

Председатель комитета по международным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай в четверг, 16 ноября, по итогам парламентских дебатов заявил, что принято решение отложить голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Октай заявил: «Чтобы все наши законодатели одобрили членство Швеции в НАТО, они должны быть полностью уверены в этом. Мы обсудим все на следующем заседании комитета по этому вопросу. Законопроект по заявке Швеции могут вернуть в повестку обсуждения на следующей неделе. При необходимости для прояснения ряда вопросов в комитет могут пригласить посла Швеции».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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