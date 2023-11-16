Российские «стратеги» пролетели сразу над тремя морями

Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в четверг, 16ноября, заявил, что самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей.



В сообщении, распространенном минобороны России, говорится, что Кобылаш сказал следующее: «В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота».



«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», – заявил командующий дальней авиацией России.

Москва, Иван Бабурин

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