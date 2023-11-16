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Четверг, 16 ноября 2023, 21:16 мск

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В ООН «разочарованы» нежеланием Израиля исполнять резолюцию Совбеза

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что Всемирная организация разочарована заявлениями Израиля о том, что он не собирается исполнять положения резолюции Совбеза по палестино-израильскому конфликту, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Гутерриша сказал: «Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции. Как мы все знаем, Совет Безопасности достиг принятия резолюции довольно мучительно».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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