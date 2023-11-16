Норвежский парламент призвал правительство признать независимое Палестинское государство

Стортинг (парламент) Норвегии в четверг, 16 ноября, принял резолюцию с призывом к правительству страны быть готовыми признать независимое государство Палестина, – передает The Times of Israel.

Как сообщает издание, в документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что «парламент просит правительство быть готовым признать Палестину как независимое государство, поскольку такое решение может оказать положительное влияние на мирный процесс, не ставя при этом мирное соглашение окончательным условием».

Осло, Иван Бабурин

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