В Госдепе заявили, что США кооперируются с Китаем по вопросам антироссийских санкций

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что Соединенные Штаты находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по вопросам, связанным с антироссийскими санкциями и нефтяным ценовым потолком, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против энергетического сектора России, Пайатт сказал: «Отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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