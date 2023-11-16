В Госдепе заявили, что США кооперируются с Китаем по вопросам антироссийских санкций

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что Соединенные Штаты находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по вопросам, связанным с антироссийскими санкциями и нефтяным ценовым потолком, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против энергетического сектора России, Пайатт сказал: «Отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима».

Вашингтон, Иван Бабурин

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