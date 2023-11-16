Абхазия заявила о закрытии антироссийских НПО

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в четверг, 16 ноября, заявил, что в стране будет свернута деятельность западных НПО, которые прикрываются программами развития ООН (ПРООН), – сообщают СМИ.
В своем заявлении Ардзинба сказал: «Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия, как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты».
Как отмечает агентство Sputnik, на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) опубликована информация о реализации агентством в Абхазии проектов, нацеленных на «противодействие пагубному влиянию Кремля» и «восстановление территориальной целостности Грузии».
Сухум, Иван Бабурин
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