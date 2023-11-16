Амман заявил, что «Израиль толкает весь регион в ад»

Министр иностранных дел Иордании Айман Ас-Сафади в четверг, 16 ноября, заявил, что действия Израиля в секторе Газа толкают весь регион Ближнего Востока в ад, – сообщает канал Al-Jazeera.

В интервью телеканалу глава иорданского МИДа сказал: «Израиль толкает весь регион в ад. Если бы любая другая страна сделала то, что сделал Израиль, на нее были бы наложены санкции. То, что делает Израиль, является военным преступлением и не может рассматриваться как самооборона. Международные институты должны представить четкую позицию относительно того, что происходит в секторе Газа».

Амман, Иван Бабурин

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