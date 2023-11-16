США могут аннулировать безвизовый режим для Израиля

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 16 ноября, заявил, что Израиль предупрежден о том, что Вашингтон может приостановить его участие в программе безвизового въезда в Соединенные Штаты, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Что касается программы безвизового въезда, то мы осведомлены о том, что на Западном берегу реки Иордан есть граждане США, которые не могут пройти через Израиль транзитом, как им это разрешено в соответствии с требованиями программы безвизового въезда. Мы выразили обеспокоенность по этому поводу правительству Израиля. Мы ожидаем, что Израиль урегулирует эти опасения. В противном случае Соединенные Штаты могут принять меры».

Отвечая на вопрос, могут ли США приостановить действие программы безвизового въезда для Израиля, Миллер сказал: «Есть целый спектр мер, которые могут быть приняты для исправления положения до того, как безвизовая программа для Израиля будет полностью остановлена».

Вашингтон, Иван Бабурин

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