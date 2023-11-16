Шеф Пентагона назвал важными контакты с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в столице Индонезии Джакарте в четверг, 16 ноября, заявил, что поддержание открытых каналов связи с главой минобороны России Сергеем Шойгу являются необходимыми и важными, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отвечая на соответствующий вопрос, Остин сказал: «Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом».

На вопрос о контактах военных ведомств США и КНР, шеф Пентагона сказал: «Считаю, что нам необходимо иметь возможность говорить с друзьями, но нам также важно иметь возможность говорить с противниками. Важно поддерживать эти каналы связи открытыми».

Вашингтон, Иван Бабурин

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