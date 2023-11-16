В Ереване назвали большой проблемой и угрозой сохранение государственности Арцаха (Нагорного Карабаха)

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян в четверг, 16 ноября, на брифинге заявил, что сохранение государственности Республики Арцах (Нагорного Карабаха) является «большой проблемой и прямой угрозой безопасности Армении», – сообщают местные СМИ.

В ходе общения с журналистами Симонян сказал: «У нас большая проблема, связанная с арцахскими армянами. Я не вижу цели создания там государственности или сохранения и развития институтов государственности здесь, считаю это прямой угрозой и ударом по безопасности Республики Армения. Призываю всех остальных коллег руководствоваться той же логикой».

Ереван, Иван Бабурин

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