Пентагон развернул дополнительные комплексы ЗРК на Ближнем Востоке

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 16 ноября, заявила, что на Ближнем Востоке Соединенные Штаты развернули дополнительные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказала: «Батареи Patriot уже находятся в полной готовности на месте. Что касается батареи комплексов THAAD, то она находится в пути к месту дислокации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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