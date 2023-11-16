Генсек НАТО признал сложности Украины на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил о серьезных сложностях Украины на фронте и призвал союзников увеличить военную помощь для Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Столтенберг сказал: «Нам необходимо осознать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мира. Также мы видим, как Россия пыталась начать наступательные операции в районе Авдеевки, и там ситуация на поле боя сложнее, чем мы думали. Это не аргумент против поддержки, это аргумент в пользу еще большей поддержки Украины, потому что мы не можем позволить победить президенту Путину».

«Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО на саммите в Вильнюсе обещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас», – подчеркнул генсек блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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