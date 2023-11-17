Арнольд Шварценеггер заявил, что США нужна «свежая кровь» в большой политике

Экс-губернатор штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что Джо Байден и Дональд Трамп «не идеальны», и США в нужна «свежая кровь» в Белом доме.

Шварценеггер поделился своими мыслями по поводу того, что происходит в большой политике США, в интервью газете Politico. Он заявил, что сочувствует тем американцам, которые обеспокоены возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на выборах в 2024 году.

«Это потому, что никто из них не идеален, а также из-за возрастного фактора... Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров», – сказал 76-летний актер.

Шварценеггер также выразил сожаление, что обе политические партии США не дают и шанса новым лицам, а заголовки в СМИ пестрят только именами Трампа и Байдена, а для других не остается места.

Примечательно, что ранее Шварценеггер говорил, что готов побороться за президентское кресло, но, согласно конституции, он не может участвовать в выборах, так как не был рожден в США, а эмигрировал из Австрии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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