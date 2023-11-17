Путин: Среди главных причин напряженности в мире – претензии отдельных сил на культурную исключительность

Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в пятницу, 17 ноября, заявил, что среди главных причин нынешней напряженности в мире являются претензии отдельных сил на культурную исключительность, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Среди главных причин нынешней напряженности в мире – это претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным. Такая вульгарная глобализация, и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал».

«Мы убеждены – будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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