Путин высказался о представителях ЛГБТ в культуре

Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в пятницу, 17 ноября, заявил, что плохо, если только «трансгендеры и, какие-то еще трансформаторы» выигрывают разные конкурсы, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об участии в конкурсах и представителях сексуальных меньшинств, глава государства сказал: «Вот да, действительно: мы видим, что на всяких конкурсах в западных странах, чтобы что-то выиграть, нужно рассказать, написать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, каких-то еще трансформаторов... Много всяких названий. Неожиданную вещь скажу – и они тоже: эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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