СМИ: Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС переносится на весну 2024 года

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что решение по поводу начала переговоров Брюсселя с Киевом о вступлении в Евросоюз может быть перенесено с декабря текущего года на март 2024-го, то есть, не как планировалось ранее – сообщает в пятницу, 17 ноября, агентство Reuters.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «Я думаю, что некоторые ограничатся фразой: «Давайте вернемся к этому вопросу в марте». На вопрос Reuters, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой, высокопоставленный чиновник ЕС ответил утвердительно и добавил: «Возможно, что Венгрия воспрепятствует тому, чтобы это решение было принято единогласно 27 странами ЕС».

«Еще одно обсуждение оценки перспектив вступления Украины в ЕС запланирована на март 2024 года», пишет Reuters.

Брюссель, Иван Бабурин

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