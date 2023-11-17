В Черном море уничтожено семь безэкипажных морских дронов и катер с украинскими боевиками

Министерство обороны РФ в пятницу, 17 ноября, заявило, что в акватории Черного моря сегодня морской авиацией было уничтожено семь украинских безэкипажных морских беспилотников и один катер с боевиками.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «17 ноября т.г. в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота».

Москва, Иван Бабурин

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