Глава ВОЗ: Для чего была создана ООН?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в послании Генеральной Ассамблее ООН в пятницу, 17 ноября, на фоне палестино-израильского конфликта задал вопрос «для чего существует Организация Объединенных Наций, если она не может остановить кровопролитие в Газе?», – сообщают СМИ.

В ходе своего заявления Гебрейесус сказал: «Этот кризис является серьезным испытанием для ООН и для вас, ее государств-членов. Эта организация была создана для укрепления мира в нашем мире. Если вы, как государства-члены ООН, не хотите или не можете остановить это кровопролитие, тогда мы должны спросить: для чего существует Организация Объединенных Наций? Кризис в Газе – это кризис для ООН и кризис для человечества, поэтому разговоров, резолюций и заявлений недостаточно. Мы призываем вас обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы!»

Женева, Иван Бабурин

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