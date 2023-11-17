Эрдоган обвинил Израиль в наличии ядерного оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 17 ноября, на пресс-конференции в Берлине заявил, что Израиль лжет, отказываясь признать наличие у него ядерного оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами турецкий лидер сказал: «Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да. Но если вы спросите об этом Израиль, он в этом не признается. Потому что они очень хорошо лгут. …Израиль сровнял сектор Газа с землей. В ходе операции Израиля в секторе Газа убиты более 13 тыс. детей, женщин и пожилых людей».

Берлин, Иван Бабурин

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