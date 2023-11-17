Небензя: Зеленский задумал сравняться с римскими гонителями христиан

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 17 ноября, на заседании Совбеза заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил сравняться с римскими императорами, известными своими гонениями на христиан, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Президент Зеленский, начав свою карьеру как комик и шоу-мен, обещал принести мир на Донбасс. А вместо этого развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, он задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом».

Напомним, что украинские власти внесли в Верховную раду решение о запрете деятельности Украинской Православной Церкви (УПЦ).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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