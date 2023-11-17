Байден и Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили безотлагательное освобождение заложников в секторе Газа

Президент США Джо Байден в пятницу, 17 ноября, в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил необходимость безотлагательного освобождения заложников в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Лидеры обсудили усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа и решение Израиля о возобновлении поставок топлива».

Вашингтон, Иван Бабурин

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