Звезда телесериала «Ольга» пополнила список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов звезду телесериала «Ольга» актрису Яну Троянову*, телеведущего, игрока спортивной версии «Что? Где? Когда?», главного редактора игры с 2008 по 2019 год «Кто хочет стать миллионером?», главред «Проверено.Медиа» Илью Бера* и компанию Hidemy.network Ltd.*, реализующую VPN-сервис «HideMy.name» и других.

В сообщении на сайте минюста, опубликованном в пятницу, 17 ноября, говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Л. Бер*, А.О. Морозов*, Г.С.Свердлин*, Я.А. Троянова*, интернет-издание «The Moscow Times»*, иностранная организация Hidemy.network Ltd.*, реализующая VPN-сервис «HideMy.name».

И.Л. Бер* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.О. Морозов* негативно высказывался в отношении специальной военной операции на Украине, открыто выступал в поддержку вооруженных сил Украины. Призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Г.С. Свердлин* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Негативно высказывался в отношении специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Контактирует с иностранными структурами и лицами. Проживает за пределами Российской Федерации.

Я.А. Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации.

Интернет-издание»The Moscow Times»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа органов государственной власти Российской Федерации. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.

Иностранная организация Hidemy.network Ltd*., реализующая VPN-сервис «HideMy.name», принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа органов государственной власти Российской Федерации.

Также на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента, в реестр включен М.И. Никандров*.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «Команда против пыток»*. Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом ­Комитет против пыток/Команда против пыток*. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

*Физлицо/организация признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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