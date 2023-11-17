Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 ноября, комментируя заявление гендиректора WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Оливье Ниггли о том, что «Россия не имеет права организовывать Игры Дружбы из-за несоответствия российского антидопингового агентства», рекомендовала ему «заняться накаченными гормонами трансгендерами».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами. А Игры Дружбы Россия проведет на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами».

Москва, Иван Бабурин

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