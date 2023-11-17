ХАМАС заявило о поражении более 60 единиц «сионистской» военной техники

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда в видеообращении в пятницу, 17 ноября, заявил, что за последние четыре дня было поражено 62 единицы военной техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале ХАМАС, Абу Убейда говорит: «Нашим бойцам за последние четыре дня удалось вывести из строя и уничтожить 62 единицы сионистской военной техники. Это танки «Меркава», бронетранспортеры и бульдозеры».

Доха, Иван Бабурин

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