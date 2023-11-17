Тель-Авив заявил о готовности расширить военную операцию на всю территорию сектора Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в пятницу, 17 ноября, заявил, что в ходе операции в секторе Газа военные готовы действовать не только в северной части анклава, а на всей его территории, – сообщают израильские СМИ.

Отвечая на вопрос о планах ЦАХАЛ Хагари сказал: «Армия обороны Израиля действует с предельно ясными целями в этой войне. Это и наземные действия, и действия с воздуха, и действия с моря. Мы полны решимости продолжать двигаться вперед. Это произойдет везде, где бы ни находился ХАМАС, и это касается также и южной части сектора Газа. Это произойдет в то время, в том месте и при тех условиях, которые будут наиболее благоприятны для ЦАХАЛ».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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