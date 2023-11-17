В Афинах около 25 тысяч греков скандировали: Американцы – убийцы народов

Антиамериканская демонстрация в 50-ю годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете против хунты «черных полковников» в пятницу, 17 ноября, прошла в столице Греции – Афинах. Под лозунги: «Американцы – убийцы народов!», «НАТО – вон!», демонстранты сожгли американский флаг у посольства США, – передает РИА Новости».

Как сообщает агентство, на антиамериканскую демонстрацию в Афинах вышло не менее 25 тысяч человек, и все они с палестинскими флагами пришли к посольству США под главным лозунгом «Свободу Палестине!». Кроме того манифестанты скандировали: «Американцы – убийцы народов», «Посольство США – вон из Греции!», несли транспаранты «Американцы – вон!», «НАТО – вон!», «Закрыть иностранные военные базы!» и «Хлеб – образование – свобода!»

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, порядок охраняли 5,5 тысячи полицейских, шествие прошло мирно, но по его окончании примерно 40 человек подожгли мусорные баки. Задержано было 20 протестующих.

Афины, Иван Бабурин

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