В итоговую декларацию саммита АТЭС не включили Украину и палестино-израильский конфликт

Конфликт на Ближнем Востоке и украинский кризис не были включены в итоговое заявление саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом при принятии декларации была учтена позиция России.

Заявление АТЭС было подписано по итогам встречи, которая прошла 16 и 17 ноября в Сан-Франциско. В документе нет упоминаний вооруженного конфликта на Украине и противостояния Израиля и ХАМАС. Однако эти темы поднимались на министерской встрече АТЭС. Против включения этих вопросов в совместное заявление выступали по той причине, что саммит АТЭС не является площадкой для обсуждения геополитических вопросов.

Как заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, в декларации отражены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и другие вопросы, там нет «никаких токсичных политических сюжетов». Таким образом, в итоговом заявлении путем консенсуса была учтена позиция Москвы.

В частности, участники саммита договорились поддерживать малый и средний бизнес, реформировать Всемирную торговую организацию, укреплять взаимодействие с бизнес-сообществом, а также сохранить приверженность поддержанию открытости рынков. В итоговом документе говорится о необходимости использовать технологический прогресс, чтобы стимулировать рост экономики и решать проблемы экологии, подчеркивается стремление перейти к «чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике» и к поэтапному отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

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