Победителем президентских выборах в Аргентине стал «мини-Трамп» Хавьер Милей. Он заявил о «шоковых реформах»

Крайне правый аргентинский политик, кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье. Его соперник – кандидат от правящей коалиции, министр экономики Серхио Масса уже признал победу Милея. Новоизбранный президент заявил, что подвергнет страну «экономической шоковой терапии», чтобы вывести ее из кризиса.

Официальные итоги голосования еще не подведены. После подсчета более 94% протоколов Миллей получил свыше 55% голосов. Массу поддержали на 10% меньше избирателей. Явка на выборах составила 76,4%.

«Милей – президент, избранный большинством аргентинцев на следующие четыре года», – заявил Масса, отметив что уже позвонил Милею, чтобы поздравить его.

В ходе предвыборной гонки Милей анонсировал шоковые реформы, которые, как полагает он, позволят оздоровить аргентинскую экономику, страдающей от 143-процентной инфляции. Так, он заявлял, что в случае избрания президентом закроет Центральный банк и сделает национальной валютой доллар США. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, и отменит государственные субсидии. Кроме того, он заявлял, что хочет отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. Он обещал отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. Кстати, кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино после президентских выборов поспешила заявить, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года. «Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).

Выступая со своей первой речью в качестве избранного президента, Милей заявил, что Аргентина находится в критической ситуации и нуждается в радикальных реформах. Политик объявил, что под его руководством Аргентина будет привержена демократии и свободной торговле, а также намерена работать со всеми странами свободного мира, чтобы «вновь стать мировой державой», передает ТАСС.

По словам Милея, с его победой на выборах Аргентина открывает «новую страницу истории». «С сегодняшнего дня приходит конец приводящей к бедности модели с всепроникающим государством, которая выгодна некоторым, но от которой страдает большинство аргентинцев», – заявил он, пообещав, что с ним Аргентина пойдет по «пути свободы».

На фоне этих заявлений некоторые наблюдатели называют Милея популистом, который своей политикой может привести Аргентину к краху.

В свою очередь, газета The New York Times назвала Милея «мини-Трампом». «Дональд Трамп и его восхождение на пост президента США в 2016 году имеют поразительное сходство с человеком, стоящим за событиями, разворачивающимися в Аргентине, новой политической сенсацией страны Хавьером Милеем», – пишет издание. Надо отметить, что Милей называл Трампа «одним из лучших президентов» в истории США.

Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабинете министров и готова к совместной работе вне зависимости от политической конъюнктуры, передает РИА «Новости». По его словам, Москва надеется, что новый президент Милей сохранит приверженность многополярности и независимости внешнеполитической линии, этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС.

По мнению директора Центра ибероамериканских программ МГЛУ и экс-посла России в Аргентине Яна Бурляя, после прихода Милея к власти российско-аргентинские экономические и торговые отношения навряд ли претерпят серьезные изменения. «Другое дело, что какие-то доверительные, которые сложились с прежним правительством, исчезнут. Речь пойдет о традиционном, сдержанным подходе, но не более того», – отметил эксперт в комментарии РБК.

Буэнос-Айрес, Наталья Петрова

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