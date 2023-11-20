Шеф Пентагона прибыл в Киев на переговоры с руководством Украины

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев на переговоры с властями Украины.

«Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами», – написал он в социальной сети X. Об этом визите шефа Пентагона заранее не сообщалось.

Остин добавил, что в ходе встречи с украинским руководством он передаст «важное послание» о том, что США продолжат поддержку Киева «как сейчас, так и в будущем».

Это второй визит Остина на Украина после начала российской специальной военной операции, указывают американские СМИ. Предыдущая поездка глаавы Пентагона состоялась в апреле прошлого года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала почти 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание военной помощи Киеву. Он указывал, что без дальнейшего предоставления крупных пакетов помощи со стороны Соединенных Штатов обороноспособность Украины пошатнется.

Киев, Наталья Петрова

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