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Понедельник, 20 ноября 2023, 19:28 мск

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Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 20 ноября, подписал указы о назначении выборов депутатов на 25 февраля 2024 года и членов Верхней палаты белорусского парламента на 4 апреля 2024 года, – сообщают белорусские СМИ.

В сообщениях со ссылкой на указы главы Белоруссии, говорится: «В соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования – 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва – 4 апреля 2024 года».

Минск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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