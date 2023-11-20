СМИ: В Израиль для переговоров о предотвращения войны с Ливаном прибыл старший советник Госдепа

На переговоры с израильскими властями для предотвращения войны с Ливаном в Тель-Авив прибыл старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, – передает в понедельник, 20 ноября, портал Axios.

Как пишет агентство со ссылкой на неназванного израильского чиновника, «Хохштейн встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером, начальником Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегбиисточники».

«Хохштейн прибыл после очередного дня обостряющихся стычек между шиитским движением «Хезболла» и израильскими силами на границе Ливана и Израиля», – сообщил источник порталу Axios.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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